"Алавес" вырвал победу у "Вальядолида"

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Алавес" на выезде обыграл "Вальядолид" со счетом 1:0.

Чемпионат Испании

Лига 1

4-й тур

"Вальядолид" – "Алавес" – 0:1 (0:0)

Гол: Ибаи Гомес, 90+3.

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Борха, Ануар (Мичел, 67), Вилья, Кеко (Иви Лопес, 81), Оскар Плано, Энес Унал (Чоп, 63).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Брашанац (Гарсия, 80), Вакасо, Ибаи Гомес, Гвидетти (Твумаси, 74), Кальери (Бурги, 63), Хони.

Предупреждения: Брашанац, 18. Ануар, 41. Агиррегабирия, 45. Начо Мартинес, 50. Оскар Плано, 87.

Судья: Мунуэра Монтера.

16 сентября. Вальядолид. Стадион Jose Zorrilla.