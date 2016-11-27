15:54 | ФУТБОЛ — Испания

"Алавес" в гостях обыграл "Вильярреал", Черышев провел на поле весь второй тайм

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В игре 13-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" дома уступил "Алавесу" – 0:2. Полузащитник хозяев поля Денис Черышев появился на поле в начале второго тайма.

Чемпионат Испании

Примера

13-й тур

"Вильярреал" – "Алавес" – 0:2 (0:2)

Голы: Ибаи Гомес, 8 (0:1). Камараса, 17 (0:2).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Б.Сориано, Р.Сориано (Черышев, 46), Тригерос, Самуэль Кастильехо (Хонатан дос Сантос, 77), Пату, Сансоне (Бакамбу, 69).

"Алавес": Пачеко, Феддаль, Пантич, Эрнандес, Камараса, Торрес, Льоренте, Мендес (Эспиноса, 73), Ибаи Гомес (Рауль Гарсия, 62), Кико (Карлос Вигарай, 85), Дейверсон.

Предупреждения: Хауме, 12. Б.Сориано, 22. Торрес, 55. Феддаль, 56. Пантич, 66.

Судья: Ундиано Мальенко.

27 ноября. Вильярреал. Стадион El Madrigal.

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