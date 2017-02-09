"Алавес" – в финале Кубка Испании

"Алавес" переиграл "Сельту" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испани со сетом 1:0. Эта победа позволила команде выйти в финал, где она встретится с "Барселоной". Решающий поединок состоится 27 мая.

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

"Алавес" – "Сельта" – 1:0 (0:0)

Гол: Мендес, 82.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Феддаль, Т.Эрнандес, Камараса, Льоренте, Гарсия, Токеро (Мендес, 79. Алексис, 90+3), Ибаи Гомес (Карлос Вигарай, 88), Кико, Дейверсон.

"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс (Росси, 86), Диас (Гвидетти, 84), П.Эрнандес, Радоя, Аспас, Бонгонда (Систо, 74).

Предупреждения: Аспас, 39. Феддаль, 39. Диас, 53. Т.Эрнандес, 90+7.

Судья: Матеу Лаос.

8 февраля. Витория. Стадион "Mendizorroza".

Первый матч – 0:0