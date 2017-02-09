"Алавес" – в финале Кубка Испании

"Алавес" переиграл "Сельту" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испани со сетом 1:0. Эта победа позволила команде выйти в финал, где она встретится с "Барселоной". Решающий поединок состоится 27 мая.
Кубок Испании
1/2 финала
Ответный матч
"Алавес" – "Сельта" – 1:0 (0:0)
Гол: Мендес, 82.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Феддаль, Т.Эрнандес, Камараса, Льоренте, Гарсия, Токеро (Мендес, 79. Алексис, 90+3), Ибаи Гомес (Карлос Вигарай, 88), Кико, Дейверсон.
"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс (Росси, 86), Диас (Гвидетти, 84), П.Эрнандес, Радоя, Аспас, Бонгонда (Систо, 74).
Предупреждения: Аспас, 39. Феддаль, 39. Диас, 53. Т.Эрнандес, 90+7.
Судья: Матеу Лаос.
8 февраля. Витория. Стадион "Mendizorroza".
Первый матч – 0:0
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2016-2017/playoff/