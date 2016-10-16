"Алавес" упустил победу в игре с "Малагой"

В игре 8-го тура чемпионата Испании "Алавес" и "Малага" сыграли вничью – 1:1. Счет в матче открыл нападающий хозяев Дейверсон, но за пять минут до конца встречи защитник гостей Роберто Росалес установил окончательный счет.

Чемпионат Испании

Ла Лига

8-й тур

"Алавес" – "Малага" – 1:1 (1:0)

Голы: Дейверсон, 9 (1:0). Росалес, 85 (1:1).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Феддаль, Карлос Вигарай, Эрнандес, Камараса (Рауль Гарсия, 90+2), М.Льоренте, Мендес (Токеро, 74), Катаи (Собрино, 79), Гарсия, Дейверсон.

"Малага": Камени, Торрес Гомес, Росалес, Д.Льоренте (Аньор, 20), Рикка (Эн-Несири, 46), Вильянуэва, Кастро (Хони, 67), Камачо, Хуан Карлос, Пабло Форнальс, Рамирес.

Предупреждения: Росалес, 58. Гарсия, 67. Эн-Несири, 68. Аньор, 70. Токеро, 76. Камараса, 90.

Удаления: Эрнандес, 90. Аньор, 90+4.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

16 октября. Витория. Стадион Mendizorroza.