"Алавес" упустил победу в игре с "Малагой"

В игре 8-го тура чемпионата Испании "Алавес" и "Малага" сыграли вничью – 1:1. Счет в матче открыл нападающий хозяев Дейверсон, но за пять минут до конца встречи защитник гостей Роберто Росалес установил окончательный счет.
Чемпионат Испании
Ла Лига
8-й тур
"Алавес" – "Малага" – 1:1 (1:0)
Голы: Дейверсон, 9 (1:0). Росалес, 85 (1:1).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Феддаль, Карлос Вигарай, Эрнандес, Камараса (Рауль Гарсия, 90+2), М.Льоренте, Мендес (Токеро, 74), Катаи (Собрино, 79), Гарсия, Дейверсон.
"Малага": Камени, Торрес Гомес, Росалес, Д.Льоренте (Аньор, 20), Рикка (Эн-Несири, 46), Вильянуэва, Кастро (Хони, 67), Камачо, Хуан Карлос, Пабло Форнальс, Рамирес.
Предупреждения: Росалес, 58. Гарсия, 67. Эн-Несири, 68. Аньор, 70. Токеро, 76. Камараса, 90.
Удаления: Эрнандес, 90. Аньор, 90+4.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
16 октября. Витория. Стадион Mendizorroza.