"Севилья" Промеса против "Алавеса"! Видеотрансляция матча в 22.45

В матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 2 декабря, "Алавес" принимает "Севилью".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Алавес" – "Севилья" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей