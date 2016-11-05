"Алавес" с минимальным счетом переиграл "Осасуну"

В игре 11-го тура чемпионата Испании "Осасуна" дома уступила "Алавесу" – 0:1. Единственный мяч на 77-й минуте с пенальти забил нападающий Кристиан Сантос. Для венесуэльца этот гол стал первым в составе испанского клуба.

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11-й тур

"Осасуна" – "Алавес" – 0:1 (0:0)

Гол: Сантос, 77 – с пенальти (0:1).

"Осасуна": Наусет, Мигель Фланьо, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Де лас Куэвас, Ойер, Р.Торрес, Тьенса (Хайме Ромеро, 80), Беренгер (Аламо, 87), Кодро (Отеги, 64), Леон.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Рауль Гарсия, Феддаль, Эрнандес, Камараса (Крстичич, 90+2), Д.Торрес, Льоренте, Токеро (Эспиноса, 81), Кико (Карлос Вигарай, 71), Сантос.

Предупреждения: У.Гарсия, 17. Тьенса, 65. Токеро, 73. Дав.Гарсия, 75. Эспиноса, 89. Мигель Фланьо, 90. Ойер, 90+2.

Судья: Окон Арраис.

5 ноября. Памплона. Стадион El Sadar Stadium.