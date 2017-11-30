"Алавес" разгромил "Хетафе" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Ответный матч 1/16 финала Кубка Испании "Алавес" – "Хетафе" завершился крупной победой хозяев поля – 3:0. Дублем отметился нападающий Мунир Эль-Хаддади, еще один гол на счету форварда Бояна Кркича.

Таким образом, баскский клуб, дважды обыгравший "Хетафе", вышел в следующую стадию турнира.

Кубок Испании

1/16 финала

"Алавес" – "Хетафе" – 3:0 (2:0)

Голы: Эль-Хаддади, 3 (1:0). Кркич, 31 (2:0). Эль-Хаддади, 69 (3:0).

"Алавес": Сивера, Эли, Дьегес, Агиррегабирия, Торрес, Медран (Гарсия, 66), Кркич, Ибаи Гомес (Зидан, 74), Бурги, Эль-Хаддади (Сантос, 73), Педраса.

"Хетафе": Мартинес, Молинеро, Антунеш, Кала (Бруно Гонсалес, 46), Горосито, Портильо (Пачеко, 59), Фажр, Арамбарри (Анхель, 59), Мора, Хименес, Ндиай.

Предупреждения: Торрес, 13. Горосито, 42. Портильо, 45. Эли, 47. Кркич, 80.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

30 ноября. Витория. Стадион Mendizorroza.

Первый матч – 1:0.