"Алавес" проиграл в пятом матче кряду

Матч 5-го тура чемпионата Испании "Депортиво" – "Алавес" завершился победой хозяев поля – 1:0. Единственный гол забил защитник Луизинью.

"Алавес", как и "Малага", проиграл во всех пяти встречах ла лиги и замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Испании

Ла лига

5-й тур

"Депортиво" – "Алавес" – 1:0 (1:0)

Гол: Луизинью, 45.

"Депортиво": Пантилимон, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Шер, Луизинью, Борхес, Гильерме, Вальверде, Лукас (Эмре Чолак, 63), Картабия (Бруну Гама, 90+3), Андоне (Валье, 89).

"Алавес": Пачеко, Эли, Карлос Вигарай, Дуарте, Марипан, Торрес (Собрино, 69), Медран, Гарсия, Ибаи Гомес, Бурги (Педраса, 62), Эль-Хаддади (Ромеро, 83).

Предупреждения: Карлос Вигарай, 50. Марипан, 62.

Судья: Медье Хименес (Испания).

20 сентября. Ла-Корунья. Стадион Riazor.