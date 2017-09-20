"Алавес" проиграл в пятом матче кряду

Матч 5-го тура чемпионата Испании "Депортиво" – "Алавес" завершился победой хозяев поля – 1:0. Единственный гол забил защитник Луизинью.
"Алавес", как и "Малага", проиграл во всех пяти встречах ла лиги и замыкает турнирную таблицу.
Чемпионат Испании
Ла лига
5-й тур
"Депортиво" – "Алавес" – 1:0 (1:0)
Гол: Луизинью, 45.
"Депортиво": Пантилимон, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Шер, Луизинью, Борхес, Гильерме, Вальверде, Лукас (Эмре Чолак, 63), Картабия (Бруну Гама, 90+3), Андоне (Валье, 89).
"Алавес": Пачеко, Эли, Карлос Вигарай, Дуарте, Марипан, Торрес (Собрино, 69), Медран, Гарсия, Ибаи Гомес, Бурги (Педраса, 62), Эль-Хаддади (Ромеро, 83).
Предупреждения: Карлос Вигарай, 50. Марипан, 62.
Судья: Медье Хименес (Испания).
20 сентября. Ла-Корунья. Стадион Riazor.