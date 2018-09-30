"Алавес" проиграл "Леванте" и упустил шанс догнать "Барселону" и "Реал"

"Леванте" обыграл "Алавес" в матче 7-го тура чемпионата Испании. В стартовом составе победителей вышел бывший футболист "Рубина" Рубен Рочина.

"Алавес" упустил шанс сравняться по очкам с лидерами таблицы - "Барселоной" и "Реалом".

Чемпионат Испании

Ла лига 1

7-й тур

"Леванте" - "Алавес" - 2:1 (2:1)

Голы: Собрино, 5 (0:1). Хасон, 19 (1:1). Тоньо, 36 (2:1).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо, Кабако (Чема, 72), Постиго, Пьер, Рочина (Дукуре, 83), Кампанья, Прцич, Хасон (Саймон, 60), Моралес, Боатенг.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Дуарте (Ксимо Наварро, 46), Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес, Гвидетти (Кальери, 66), Бурги (Хони, 61), Собрино.

Предупреждения: Хасон, 45+2. Прцич, 73. Рочина, 80. Моралес, 85. Собрино, 86. Чема, 90+2. Кампанья, 90+4. Тоньо, 90+4.

Судья: Мелеро Лопес.

30 сентября. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".