22:35 | ФУТБОЛ — Испания

"Алавес" одержал победу над "Реал Сосьедад"

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"Алавес" обыграл "Реал Сосьедад" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный гол в матче забил Дейверсон Силва

Чемпионат Испании

Ла лига

28-й тур 

"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 1:0 (1:0)

Гол: Дейверсон, 44. 

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Эрнандес, Ромеро (Мендес, 68), Камараса, Льоренте, Гарсия, Ибаи Гомес (Токеро, 85), Кико, Дейверсон (Сантос, 75).

"Реал Сосьедад": Рульи, Микель Гонсалес, Берчиче, Навас, Одриосола, Хаби Прието, Гранеро, Ойярсабаль (Хуанми, 61), Гуриди (Каналес, 76), Вела, Хон Баутиста (Бергара, 70).

Предупреждения: Эли, 40. Дейверсон, 56. Гранеро, 59. Хуанми, 70. Вела, 80. Гарсия, 81. Рульи, 90+3. 

Удаление: Гранеро (Реал Сосьедад), 67. 

Судья: Дель Серро Гранде.

18 марта. Витория. Стадион "Mendizorroza".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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