"Алавес" одержал победу над "Реал Сосьедад"

"Алавес" обыграл "Реал Сосьедад" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный гол в матче забил Дейверсон Силва.
Чемпионат Испании
Ла лига
28-й тур
"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 1:0 (1:0)
Гол: Дейверсон, 44.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Эрнандес, Ромеро (Мендес, 68), Камараса, Льоренте, Гарсия, Ибаи Гомес (Токеро, 85), Кико, Дейверсон (Сантос, 75).
"Реал Сосьедад": Рульи, Микель Гонсалес, Берчиче, Навас, Одриосола, Хаби Прието, Гранеро, Ойярсабаль (Хуанми, 61), Гуриди (Каналес, 76), Вела, Хон Баутиста (Бергара, 70).
Предупреждения: Эли, 40. Дейверсон, 56. Гранеро, 59. Хуанми, 70. Вела, 80. Гарсия, 81. Рульи, 90+3.
Удаление: Гранеро (Реал Сосьедад), 67.
Судья: Дель Серро Гранде.
18 марта. Витория. Стадион "Mendizorroza".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/