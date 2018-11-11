"Алавес" обыграл "Уэску" и поднялся на третье место в ла лиге

"Алавес" выиграл у "Уэски" (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании. В составе победителей отличились Хони и Рубен Собрино. У гостей гол в активе Мои Гомеса.

"Алавес" набрал 23 очка и на данный момент занимает третье место в ла лиге. У "Уэски" шесть очков и последнее место. В следующем туре "Уэска" примет "Леванте", а "Алавес" на выезде сыграет с "Леганесом".

Чемпионат Испании

Ла лига

12-й тур

"Алавес" - "Уэска" - 2:1 (1:1)

Голы: Мойсес Гомес, 35 (0:1). Хони, 41 (1:1). Собрино, 68 (2:1).

"Алавес": Сивера, Лагуардия, Ксимо Наварро, Марипан, Агиррегабирия, Брашанац, Гарсия, Борха Бастон (Собрино, 62), Ибаи Гомес (Бурги, 78), Кальери, Хони (Торрес, 87).

"Уэска": Йованович, Пулидо, Инсуа Бланко (Брежанчич, 24), Семеду, Акапо (Лонго, 81), Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес, Сердар Гюрлер (Гальяр, 73), Феррейро, Кучо.

Предупреждения: Ксимо Наварро, 45+1. Семеду, 45+2. Мусто, 70. Собрино, 73. Марипан, 74. Акапо, 76.

Судья: Мунуэра Монтера (Испания).

11 ноября. Витория. Стадион "Mendizorroza".

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