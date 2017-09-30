"Алавес" обыграл "Леванте" и прервал серию из шести поражений

Матч 7-го тура чемпионата Испании "Леванте" – "Алавес" завершился победой гостей – 0:2. Голами отметились нападающий Мунир Эль-Хаддади и полузащитник Альваро Медран.

Таким образом, подопечные Джанни Де Бьязи прервали серию из шести поражений на старте сезона в ла лиге.

Чемпионат Испании

Ла лига

7-й тур

"Леванте" – "Алавес" – 0:2 (0:1)

Голы: Эль-Хаддади, 33 (0:1). Медран, 81 (0:2).

"Леванте": Рауль, Педро Лопес (Нано, 64), Тоньо, Постиго, Робер (Боатенг, 46), Чема, Кампанья, Моралес, Барди, Самуэль Гарсия (Луна, 14), Алегрия.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Эли, Дуарте, Марипан, Торрес, Медран (Сантос, 88), Гарсия, Ибаи Гомес (Карлос Вигарай, 55), Эль-Хаддади (Катаи, 78), Педраса.

Предупреждения: Марипан, 2. Карлос Вигарай, 60. Барди, 61. Алексис, 67. Гарсия, 71. Боатенг, 78.

Судья: Фернандес Борбалан.

30 сентября. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.