22:26 | ФУТБОЛ — Испания

"Алавес" обыграл "Депортиво"

0
0
0
0

"Алавес" в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграл "Депортиво" со счетом 1:0.

Чемпионат Испании

Ла лига

23-й тур 

"Депортиво" - "Алавес" - 0:1 (0:0)

Гол: Гарсия, 68 - с пенальти. 

"Депортиво": Люкс, Сидней, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Бруну Гама (Фажр, 83), Борхес (Хоселу, 71), Эмре Чолак, Гильерме, Какюта (Карлес Хиль, 57), Андоне.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Феддаль, Эрнандес, Камараса, Льоренте, Гарсия, Токеро (Карлос Вигарай, 90), Ибаи Гомес (Собрино, 62. Алексис, 90+4), Кико, Дейверсон.

Предупреждения: Гильерме, 33. Льоренте, 42. Дейверсон, 51. Альбентоса, 67. Бруну Гама, 80. Люкс, 86. Собрино, 90+3. 

Судья: Хайме Латре.

18 февраля. Ла-Корунья. Стадион "Riazor".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ