"Алавес" обыграл "Депортиво"

"Алавес" в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграл "Депортиво" со счетом 1:0.
Чемпионат Испании
Ла лига
23-й тур
"Депортиво" - "Алавес" - 0:1 (0:0)
Гол: Гарсия, 68 - с пенальти.
"Депортиво": Люкс, Сидней, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Бруну Гама (Фажр, 83), Борхес (Хоселу, 71), Эмре Чолак, Гильерме, Какюта (Карлес Хиль, 57), Андоне.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Феддаль, Эрнандес, Камараса, Льоренте, Гарсия, Токеро (Карлос Вигарай, 90), Ибаи Гомес (Собрино, 62. Алексис, 90+4), Кико, Дейверсон.
Предупреждения: Гильерме, 33. Льоренте, 42. Дейверсон, 51. Альбентоса, 67. Бруну Гама, 80. Люкс, 86. Собрино, 90+3.
Судья: Хайме Латре.
18 февраля. Ла-Корунья. Стадион "Riazor".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/