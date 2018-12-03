"Алавес" и "Севилья" сыграли вничью. "Барселона" вернулась на первое место

"Алавес" и "Севилья" в 14-м туре чемпионата России сыграли вничью - 1:1. В составе хозяев гол забил полузащитник Хони, за гостей - нападающий Виссам Бен Йеддер.

"Севилья" набрала 27 очков и не смогла сохранить лидерство. На первое место вернулась "Барселона" (28 очков). Третьим идет "Атлетико" (25), четвертым - "Алавес" (24), пятым - "Реал" (23).

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

"Алавес" - "Севилья" - 1:1 (1:0)

Голы: Хони, 37 (1:0). Бен Йеддер, 78 (1:1).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо (Брашанац, 74), Гарсия, Ибаи Гомес (Собрино, 83), Кальери (Гвидетти, 90+1), Хони.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо (Промес, 58), Кьер (Сарабия, 69), Эскудеро, Гомес, Банега, Васкес, Меса (Амаду, 46), Бен Йеддер, Андре Силва.

Предупреждения: Гарсия, 24. Меса, 26. Сарабия, 39. Томас Пина, 55. Васкес, 84. Гвидетти, 90+3.

Судья: Санчес Мартинес.

2 декабря. Витория. Стадион "Mendizorroza".