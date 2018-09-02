"Алавес" - "Эспаньол": видеотрансляция матча - в 17.15

В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 2 сентября, встречаются "Алавес" и "Эспаньол". Игра ла лиги начнется в 17.15 по московскому времени.

"Алавес" в двух матчах набрал 1 очков, сыграв вничью с "Беисом" (0:0). У "Эспаньола" – 4 очка, на прошлой неделе команда из Барселоны победила "Валенсию" Дениса Черышева (2:0).

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"Алавес" – "Эспаньол": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 3-й тур, 2 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 17.15 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей