"Алавес" будет оштрафован за непристойное поведение фанатов в игре против "Реала"

По ходу встречи 10-го тура чемпионата Испании "Алавес" – "Реал" (1:4) болельщики баскской команды провоцировали футболистов гостей. Серьезной обструкции подвергся главный герой матча – нападающий Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. После одного из голов португальца несколько болельщиков "Алавеса" продемонстрировали игрокам мадридцев пятую точку. В другом эпизоде еще несколько фанатов были замечены в демонстрации других интимных мест в адрес столичного клуба.

Как сообщает Marca, Королевская федерация футбола Испании (RFEF) накажет "Алавес" за непристойное поведение своих фанатов.