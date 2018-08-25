"Алавес" – "Бетис": прямой эфир, трансляция – в 19.15 (видео)

В этот уик-энд состоится второй тур чемпионат Испании по футболу среди команд ла лиги. "Алавес" на своем поле примет "Бетис". Стартовый свисток прозвучит в 19.15 по московскому времени.

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"Алавес" – "Бетис": прямой эфир

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