"Алавес" арендовал защитника "Реал Сосьедад"

Защитник "Реал Сосьедад" Эктор Эрнандес перешел в "Алавес", информирует клубная пресс-служба. Стороны заключили арендное соглашение сроком на один год. Минувший сезон испанец также провел в аренде в "Гранаде".
Отметим, что баски арендовали Эктора Эрнандеса на замену вернувшемуся в "Атлетико" Тео Эрнандезу, который в ближайшее время станет игроком "Реала".
🔵⚪️ | Héctor refuerza el lateral izquierdo alavesista ➡️ https://t.co/0eeIrchG8H ¡Bienvenido, @Hectorhdez_21! #GoazenGlorioso pic.twitter.com/OeIwmY3GJO– Deportivo Alavés (@Alaves) 11 июня 2017 г.