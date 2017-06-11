15:13 | ФУТБОЛ — Испания

"Алавес" арендовал защитника "Реал Сосьедад"

Защитник "Реал Сосьедад" Эктор Эрнандес перешел в "Алавес", информирует клубная пресс-служба. Стороны заключили арендное соглашение сроком на один год. Минувший сезон испанец также провел в аренде в "Гранаде".

Отметим, что баски арендовали Эктора Эрнандеса на замену вернувшемуся в "Атлетико" Тео Эрнандезу, который в ближайшее время станет игроком "Реала".

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