"Алавес" арендовал защитника "Реал Сосьедад"

Защитник "Реал Сосьедад" Эктор Эрнандес перешел в "Алавес", информирует клубная пресс-служба. Стороны заключили арендное соглашение сроком на один год. Минувший сезон испанец также провел в аренде в "Гранаде".

Отметим, что баски арендовали Эктора Эрнандеса на замену вернувшемуся в "Атлетико" Тео Эрнандезу, который в ближайшее время станет игроком "Реала".