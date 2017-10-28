Актер "Игры престолов": "Роналду все-таки не забил сборной Исландии на Евро-2016, так что лучший игрок - Месси"

Актер "Игры престолов" Хафтор Бьернссон отметил, что постарается приехать на чемпионат мира-2018 в Россию, чтобы поддержать сборную Исландии. Бьернссон также добавил, что считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

– Месси? Он отличный игрок, мне очень нравится. Роналду все-таки не забил сборной Исландии на чемпионате Европы в 2016 году, – цитирует RT Бьернссона. – Он, наверное, испугался.

Занимался ли я футболом? Когда я был моложе, я играл в баскетбол. Но при этом я болею за нашу футбольную сборную и горжусь ей. Разумеется, буду за нее болеть. Я горжусь Исландией, горжусь нашими ребятами.

Смогу ли я приехать на чемпионат мира? Посмотрим, надо будет свериться со своим графиком. Я, как вы понимаете, очень занятой человек. Но мне, конечно, хотелось бы на него приехать.