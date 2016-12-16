Агент Зозули: "Роману не дают проявить себя в "Бетисе" из-за проблем с языком"

Агент нападающего "Бетиса" Романа Зозули Владимир Кузьменко сожалеет, что украинцу не дают проявить себя в новом клубе. По его словам, это связано с языковым барьером. Напомним, 27-летний форвард пополнил состав бело-зеленых в 2016 году. Он принял участие в трех матчах, каждый раз выходя на замену.

- В Зозуле есть нечто экстраординарное. Несмотря на то что в "Бетисе" он недавно и у него не так много шансов показать себя на поле, Рома смог заслужить любовь и уважение от болельщиков, - приводит Footballua.tv слова Кузьменко. - Например, 12-летний Уго, болельщик "Бетиса" и фанат Зозули, подарил Роме портрет, нарисованный им лично с фотографии, которую как-то после матча он подписал. Те, кто хоть немного знаком с Зозулей, хорошо знают, как тепло он относится к детям.

К сожалению, в данный момент этому парню с большим сердцем не позволяют выразить, показать себя на поле, ссылаясь на проблему с испанским языком, которая при подписании контракта не тревожила директоров. Но мы знаем и понимаем, что язык профессионала - это его действия на поле, и футболист там должен показать свое качество, вести команду вперед.