Агент Зозули: "Роман может показать себя в топ-чемпионатах"

Владимир Кузьменко, представляющий интересы нападающего "Бетиса" Романа Зозули, рассказал о том, что клуб пытается давить на футболиста. Ранее руководство испанского клуба заявило о том, что украинский форвард может искать себе новую команду.

- Каждый клуб по-своему давит на игроков и их психику, - цитирует Fotoboom Кузьменко. - У нас, например, чтобы, наверное, добиться чего-то, отправляют ребят играть и тренироваться с дублем. Здесь некрасивый поступок со стороны клуба – это оставить игрока тренироваться одного и даже не дать ответы тем болельщикам и фанатам, которые спрашивают, почему в список попадают все, кроме одного. Ответ, что клуб ищет другие команды, не понимаю. Если игрок поедет со всеми, то это чем-то мешает поиску других клубов для него? Не понимаю этого. Это все давление на футболиста мне тоже не нравится. Считаю, что нужно садиться за стол и договариваться, а не давить на игрока, который и так достаточно пострадал профессионально от маленькой группы людей и так называемой в кавычках свободы слова, идеологии…

То, что "Бетис" ищет игроку клуб, эта информация появлялась уже давно, но, повторюсь, у Ромы еще два года контракта. И если здесь кого-то что-то не устраивает, то пусть назначают встречу, и мы будем разговаривать. Мы открыты для переговоров. У нас уже есть предложения от других команд. Даже в такой сложной ситуации есть многие клубы, которые обращаются к нам, но, к сожалению, не все варианты нас устраивают. Ведь хочется, чтобы футболист продолжил свой прогресс и выступал в сильном чемпионате. Не хочется, чтобы Роман делал шаг назад.

Трансферное окно открыто, мы продолжаем свою работу. Однако итоговое решение будет принимать только сам футболист. Понятное дело, футбол есть футбол. Он для Ромы будет стоять всегда на первом месте, но и профессионально расти очень важно для каждого игрока. Зозуля, как и все украинские футболисты, выступающие за рубежом, хочет доказать миру, что украинский футбол – сильный и крепкий. Уверен, что ему это по силам. Есть многие украинские игроки, которые способны потягаться и показать себя в топ-европейских лигах. Роман в их числе.