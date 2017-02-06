Агент Зозули: "Маловероятно, что Роман вернется в "Райо Вальекано", не нужно прыгать в пасть волка"

Хосе Лоренсо Хименес, представляющий интересы нападающего "Бетиса" Романа Зозулю, сообщил, что решение о продолжении карьеры украинец примет во вторник. Напомним, что аренда форварда в "Райо Вальекано" была отменена из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба. Руководство ла лиги предложило игроку вернуться в "Райо Вальекано" до конца сезона, либо тренироваться в составе "Бетиса", но без права выхода на поле в официальных матчах.

- Болельщики "Райо Вальекано" продолжают свои протесты, и ситуации это не помогает, - цитирует AS Хименеса. - Понятно, что Роман разочарован. Не буду заставлять ему прыгать в пасть волка, он должен принять важное решение. Думаю, маловероятно, что Зозуля вернется в "Райо Вальекано". Во вторник мы проведем еще несколько встреч, после чего будет принято окончательное решение.