Агент Зозули: "Если фанаты "Райо Вальекано" извинятся перед Романом, возможно, он вернется в клуб"

Хосе Лоренсо, представляющий интересы нападающего "Бетиса" Романа Зозули, заявил, что фанаты "Райо Вальекано" должны принести форварду извинения. Напомним, что "пчелы" отменили аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к нацистским взглядам. Теперь украинец не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

– Ситуацию еще можно исправить, – цитирует Marca Лоренсо. – Гарантом в этой истории должен выступить "Райо Вальекано". Клуб должен провести беседу со своими фанатами, убедить их в том, что необходимо принести Зозуле извинения за клевету, обман и ложные обвинения, которые были выдвинуты против футболиста. В таком случае, возможно, ситуация изменится.

С момента отмены аренды прошло 12 дней, и Зозуля остается в ситуации абсолютного отсутствия защиты собственных прав. Вокруг ложь и обман, а футболист еще не может выходить на поле. Мы рассчитываем, что Зозуле можно будет уехать в команду другого чемпионата, если разрешит ФИФА, но и это сделать будет очень сложно. Несмотря на всю серьезность ситуации, ФИФА крайне редко делает такие исключения.