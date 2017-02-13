Агент Зозули: "Если фанаты "Райо Вальекано" извинятся перед Романом, возможно, он вернется в клуб"

Хосе Лоренсо, представляющий интересы нападающего "Бетиса" Романа Зозули, заявил, что фанаты "Райо Вальекано" должны принести форварду извинения. Напомним, что "пчелы" отменили аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к нацистским взглядам. Теперь украинец не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.
– Ситуацию еще можно исправить, – цитирует Marca Лоренсо. – Гарантом в этой истории должен выступить "Райо Вальекано". Клуб должен провести беседу со своими фанатами, убедить их в том, что необходимо принести Зозуле извинения за клевету, обман и ложные обвинения, которые были выдвинуты против футболиста. В таком случае, возможно, ситуация изменится.
С момента отмены аренды прошло 12 дней, и Зозуля остается в ситуации абсолютного отсутствия защиты собственных прав. Вокруг ложь и обман, а футболист еще не может выходить на поле. Мы рассчитываем, что Зозуле можно будет уехать в команду другого чемпионата, если разрешит ФИФА, но и это сделать будет очень сложно. Несмотря на всю серьезность ситуации, ФИФА крайне редко делает такие исключения.
Ботаникум
Неужто эта "зозуля" жизненно необходима "Райо" и его болельщикам? Даже, если болельщики и не правы, или не совсем правы, то им проще не признавать свою ошибку. А "незалежный" футболист столкнулся с ситуацией, что "незалежным" с их АГРЕССИВНО-НАГЛОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКОЙ не везде в Европе рады!
21:08
Тони Старк
Пусть повесится пока не повесили как его обожаемого бандеру,гнида фашисткая ещё пасть раскрывает,такому только пуля в лоб!
21:06