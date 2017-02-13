20:52 | ФУТБОЛ — Испания

Агент Зозули: "Если фанаты "Райо Вальекано" извинятся перед Романом, возможно, он вернется в клуб"

0
0
0
2

Хосе Лоренсо, представляющий интересы нападающего "Бетиса" Романа Зозули, заявил, что фанаты "Райо Вальекано" должны принести форварду извинения. Напомним, что "пчелы" отменили аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к нацистским взглядам. Теперь украинец не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

 
Роман ЗОЗУЛЯ.Фанаты "Райо" обвинили украинского игрока в нацизме и выгнали из клуба

– Ситуацию еще можно исправить, – цитирует Marca Лоренсо. – Гарантом в этой истории должен выступить "Райо Вальекано". Клуб должен провести беседу со своими фанатами, убедить их в том, что необходимо принести Зозуле извинения за клевету, обман и ложные обвинения, которые были выдвинуты против футболиста. В таком случае, возможно, ситуация изменится.

С момента отмены аренды прошло 12 дней, и Зозуля остается в ситуации абсолютного отсутствия защиты собственных прав. Вокруг ложь и обман, а футболист еще не может выходить на поле. Мы рассчитываем, что Зозуле можно будет уехать в команду другого чемпионата, если разрешит ФИФА, но и это сделать будет очень сложно. Несмотря на всю серьезность ситуации, ФИФА крайне редко делает такие исключения.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Неужто эта "зозуля" жизненно необходима "Райо" и его болельщикам? Даже, если болельщики и не правы, или не совсем правы, то им проще не признавать свою ошибку. А "незалежный" футболист столкнулся с ситуацией, что "незалежным" с их АГРЕССИВНО-НАГЛОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКОЙ не везде в Европе рады!

21:08

Тони Старк

Пусть повесится пока не повесили как его обожаемого бандеру,гнида фашисткая ещё пасть раскрывает,такому только пуля в лоб!

21:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ