Агент Винисиуса Жуниора: "Барселона" предлагала больше, но футболисту понравился проект "Реала"

Агент нападающего "Фламенго" Винисиуса Жуниора, который подписал контракт с "Реалом", Фредерику Пенья заявил, что 16-летний футболист выбирал себе клуб не по финансовым соображениям. Также он подвтердил, что его клиентом интересовалась "Барселона". Напомним, что юный бразилец присоединится к мадридцам только в 2018 году.



– "Барселона" предлагала футболисту больше денег, чем "Реал", – приводит Daily Mail слова Пеньи. – В Каталонии Винисиус зарабатывал бы больше, но проект "Реала" ему понравился больше. Некоторые думают, что мы выбрали мадридский клуб из-за денег, но они ошибаются. Для Жуниора главное – спортивный аспект, "сливочные" в переговорах были более настойчивы.

"Реал" объявил о подписании 16-летнего Винисиуса Жуниора из "Фламенго"