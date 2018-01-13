09:49 | Футбол — Испания

Агент Турана: "Шансы на переход Арды в "Истанбул ББ" - более 99 процентов"

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Агент полузащитника "Барселоны"  Арды Турана  Ахмет Булут подтвердил, что игрок скоро вернется в Турцию. Он близок к подписанию контракта с "Истанбулом ББ".

– Все идет по плану, – цитирует A Spor Булута. – Окончательное решение будет принято очень скоро. Мы уже дали согласие "Истанбулу", Турана все устроило в контракте. Нужно уладить еще пару деталей, нужен ответ "Барселоны". Шансы на закрытие сделки – более 99 процентов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maxcds

никогда не понимал зачем этот игруля хорошим клубам. его уровень - амкар. простите, пермяки

15:07