Агент Турана: "Шансы на переход Арды в "Истанбул ББ" - более 99 процентов"

Агент полузащитника "Барселоны" Арды Турана Ахмет Булут подтвердил, что игрок скоро вернется в Турцию. Он близок к подписанию контракта с "Истанбулом ББ".

– Все идет по плану, – цитирует A Spor Булута. – Окончательное решение будет принято очень скоро. Мы уже дали согласие "Истанбулу", Турана все устроило в контракте. Нужно уладить еще пару деталей, нужен ответ "Барселоны". Шансы на закрытие сделки – более 99 процентов.