Агент Сусо предложил игрока "Реалу"

Агент полузащитника "Милана" Сусо предложил "Реалу" приобрести его, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, агент игрока Алессандро Лучи пообщался с представителями "Реала" и сказал, что переход может состояться за сумму в 40 миллионов евро. Именно такие отступные прописаны в его контракте, но они действуют только для клубов из Италии. Пока неизвестно, интересен ли футболист "Реалу".

В прошедшем сезоне 24-летний испанец провел 50 матчей за "Милан" во всех турнирах и забил восемь мячей при 14 голевых передачах.