Агент Шакиры опроверг информацию о расставании певицы с Пике

Рекламный агент певицы Шакиры назвал слухами информацию о ее расставании с защитником "Барселоны" Жераром Пике. Ранее портал Cotilleo сообщил, что Шакира съехала от Пике и живет отдельно.

- У них все по-прежнему. Эти слухи распространяют люди, которые хотят причинить Пике вред, - цитирует Hola агента.

О разрыве пары в СМИ заговорили в сентябре. Отмечалось, что они не появлялись вместе на публике после свадьбы Лионеля Месси. Кроме того, по версии Rating Cero, средний палец, который Пике показал в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (5:0), адресовался именно Шакире.

Пике и Шакира встречаются с 2011 года, у пары двое детей - Милан (4 года) и Саша (2 года).