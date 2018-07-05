Агент Роналду: "Криштиану покинет "Реал" только ради нового вызова в карьере"

Агент Жорже Мендеш, представляющтй интересы форварда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказал, что 33-летний игрок покинет нынешний клуб только ради нового вызова в блестящей карьере.

- Если Криштиану Роналду покинет "Реал", то он будет бесконечно благодарен клубу, президенту, всей команде, медицинскому штабу, а также болельщикам из Мадрида со всего мира. Он покинет "Реал" только ради нового вызова в блестящей карьере, - цитирует Мендеша Football Italia со ссылкой на Record.

Ранее появилась информация, что 7 июля Роналду может быть представлен в качестве игрока "Ювентуса".