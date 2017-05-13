Агент Облака подтвердил интерес к игроку со стороны клуба из Англии

Агент голкипера "Атлетико" Яна Облака Миха Млакар заявил, что два клуба заинтересованы в словенце. Ранее СМИ писали, что вратарь может перебраться в "Манчестер Юнайтед" или "Челси".

– Будущее Облака? Слишком рано это обсуждать, потому что еще остались игры в чемпионате Испании, но правда в том, что, как я всегда и говорил, – цитирует Football Espana Млакар. – Прежде всего, есть два клуба, которые действительно заинтересованы в Облаке в следующем сезоне. Один, конечно, из Англии. Италия? В Италии только "Ювентус" находится на топ-уровне, у у них есть Буффон, который сможет играть еще несколько лет без каких-либо проблем.