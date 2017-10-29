Агент Неймара: "Каталония станет Люксембургом после выхода из состава Испании, а "Барселона" умрет"

Вагнер Рибейру, представляющий интересы нападающего "ПСЖ" Неймара считает, что отделение Каталонии от Испании может превратить регион в Люксембург. При этом он подчекнул, что "Барселона" может прекратить свое существование. Напомним, бразильский форвард ранее выступал за каталонский клуб, а летом этого года перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

"Каталония станет Люксембургом после выхода из состава Испании, а "Барселона" умрет", – написал Рибейру на своей странице в Твиттере.

В пятницу региональный парламент объявил о выходе из состава королевства на основании референдума, проведенного 1 октября. При этом сообщалось, что "Барселона" на официальном уровне не будет делать заявлений по поводу независимости Каталонии от Испании. На прошлой неделе президент клуба Хосеп Мария Бартомеу заявил, что "Барселона" в целом находится на стороне каталонских властей, но не поддерживает все их действия. Он призвал стороны к диалогу.