Агент: "Милитау не перейдет в "Реал" зимой"

Джулиано Бертолуччи, агент бразильского защитника "Порту" Милитау, отверг возможность перехода своего клиента в "Реал" этой зимой.

- Нет никакой возможности ухода Милитау из "Порту" в зимнее трансферное окно. Но я не исключаю, что мы подпишем контракт с "Реалом" летом, - приводит слова Бертолуччи AS.

Отмечается, что мадридцы уже обращались с предложением о выкупе 20-летнего бразильца за 50 миллионов евро. В случае, если "королевскому" клубу так и не удастся приобрести игрока сейчас, летом цена на него вырастет до 75 миллионов.

В текущем сезоне Милитау сыграл в 24 матчах за "Порту", в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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