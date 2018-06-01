Агент Лаудрупа подтвердил интерес "Реала"

Агент бывшего тренера "Спартака" Микаэля Лаудрупа Байрам Тутумлу подтвердил информацию, что его клиент входит в число кандидатов на пост главного тренера "Реала".

- Вчера никто не знал о планах Зинедина Зидана, это стало новостью для всех, - цитирует агента Ekstra Bladet. - Но я, конечно, общался с представителями клуба, и Микаэль является кандидатом на должность главного тренера.

Датчанин выступал в составе "Реала" на позиции полузащитника с 1994 по 1996 год. В настоящее время специалист возглавляет катарский клуб "Аль-Райян".