Агент: "Фанаты "Райо" поставили ультиматум: "Или мы, или Зозуля"

Владимир Кузьменко, агент украинского нападающего Романа Зозули, подтвердил, что переход игрока из "Бетиса" в "Райо Вальекано" сорвался из-за позиции фанатов мадридского клуба. По его словам, болельщики поставили ультиматум руководству команды. Ранее ультрас "Райо" обвинили Зозулю в ультраправых взглядах. Сами болельщики клуба являются приверженцами левого движения.

- Так Зозуля вернулся в "Бетис"?

- А это еще неизвестно – еще ничего не закончилось, - приводит "Сегодня" слова Кузьменко. - Ситуация сложилась патовая: Рома не может играть ни там, ни там. Но для меня сейчас самое главное, чтобы у него все было хорошо, и чтобы с ним ничего не произошло. Поэтому перехода в "Райо" точно не будет. Так, как они его приняли… Если бы мы знали заранее, что такое может быть, то и разговора бы об этом переходе не заводили. И для меня, и для Ромы это стало полной неожиданностью. Я много чего видел, но такое.



- А что именно было?

- Мы с Ромой приехали в офис "Райо". Около входа уже стояли несколько болельщиков – три или четыре человека. Но потом появились еще человек 20. Начали выкрикивать разные неприятные вещи в его адрес. Рома хотел выйти с ними поговорить, объясниться, я тоже пытался выяснить, в чем причина. Но они вообще никого и ничего не хотели слушать, продолжали обзывать его разными словами. Дошло до того, что вышел президент клуба, и они поставили ультиматум: "Он или мы". Руководству "Райо" эта ситуация тоже была очень неприятна, им было неудобно, что так произошло, но они дали понять, что сделать ничего не могут. И я просто забрал Рому, и мы уехали. Со стороны "Бетиса" уже сказали: "Возвращайтесь – и все". Для них тоже главное, чтоб человек себя чувствовал уверенно, и чтобы произошедшее никак не повлияло на психику игрока.

- И что теперь?

- У меня есть партнер, который ведет переговоры с испанской федерацией – трансферное окно уже закрыто, но наш случай форс-мажорный, поэтому мы хотим найти какой-то компромисс, выход из положения. Кроме того, пытаемся сейчас связаться с украинской Федерацией и уточнить, когда у него закончился контракт с "Днепром". По закону, если у него контракт закончился до 30 июня прошлого года, то у него будет возможность быть заявленным за какой-то третий клуб. Но, конечно, если испанская федерация даст разрешение.