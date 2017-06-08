Агент Дибалы опроверг информацию о переговорах с "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

Агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы Пьерпаоло Триулци опроверг информацию о том, что форвард ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" и "Челси". По его словам, аргентинец счастлив быть игроком "Старой синьоры".

- В апреле Дибала подписал новый контракт с "Ювентусом", - приводит The Guardian слова Триулци. - Он счастлив быть игроком туринского клуба.

Напомним, что действующее соглашение Дибалы рассчитано до 2022 года. В минувшем сезоне нападающий провел в составе туринцев 48 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 7 голевых передач.