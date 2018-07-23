Агент: "Черышев соответствует уровню "Барселоны"

Испанский агент Пьер Фернандес прокомментировал "СЭ" информацию о том, что полузащитник "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев может перейти в "Барселону".

Дмитрий Черышев – об интересе "Барселоны" к сыну

– Это очень хорошие новости. Черышев здорово провел чемпионат мира, – отметил Фернандес. – До этого он уже выступал в Испании и давно адаптировался к ее лиге. Денис – отличный игрок. Все это в совокупности говорит о том, что этот атакующий хавбек может заинтересовать "Барсу". Считаю, Черышев соответствует уровню каталонской команды. (Игорь НОВИКОВ)

Накануне издание Don Balon сообщило, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде попросил руководство "Барселоны" приобрести 27-летнего россиянина.

В минувшем сезоне Черышев провел 24 матча за "Вильярреал", забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. На ЧМ-2018 футболист в составе сборной России дошел до 1/4 финала, проведя пять матчей. С 4 голами он входит в число лучших бомбардиров турнира.

"Барселона" интересуется Черышевым. Это правда?