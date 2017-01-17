Агент Черчи: "Команда, которая выкупит Алессио у "Атлетико", совершит сделку века"

Федерико Пасторелло, агент нападающего "Атлетико" Алессио Черчи, выразил уверенность в том, что его клиент готов вернуться в большой футбол. Итальянец не входит в планы главного тренера мадридцев Диего Симеоне. В текущем сезоне на его счету 29 сыгранных минут в кубковом матче.

– Алессио очень мотивирован, – цитирует Il Corriere Dello Sport Пасторелло. – Он преодолел физические проблемы, полученные во время выступлений в Италии. Уверен, что он вновь сможет проявить себя, поэтому я не сомневаюсь, что клуб, которые приобретет Черчи, совершит сделку века.