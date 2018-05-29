Агент Альбы недоволен, что "Барселона" медлит с новым контрактом для его клиента

Агент защитника "Барселоны" Жорди Альбы Висенте Флорес недоволен поведением клуба. Он считает, что его клиенту нужно было уже давно предложить новый контракт.

- Рауль Саннлехи (бывший директор "Барселоны" - прим. "СЭ") был еще в клубе, когда нам сказали, чтобы мы не беспокоились, и что с нами свяжутся, чтобы продлить контракт. Но мы все еще ждем. Уже прошло полтора года. Мы ничего не понимаем, - цитирует агента Sport.es. - Возможно, для "Барселоны" это нормально. Может быть, они игроком, который включен в символическую сборную ФИФА и который отдает больше всего результативных передач среди защитников в Европе.

Контракт 29-летнего защитника истекает летом 2020 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча в чемпионате Испании и забил два мяча при девяти голевых передачах.