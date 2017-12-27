Адвокат Роналду считает, что испанские налоговики относятся к португальцу не так, как к Месси

Адвокат нападающего "Реала" Криштиану Роналду Хосе Антонио Чоклан считает, что налоговые органы Испании по-разному относятся к его клиенту и к форварду "Барселоны" Лионелю Месси. Напомним, что португалец подозревается в четырех эпизодах нарушений налогового законодательства в период с 2011 по 2014 год на общую сумму свыше 14,7 миллиона евро.

Ранее Месси был обвинен в обмане налоговых органов Испании на 4,1 миллиона евро в период с 2007 по 2009 год, за что получил 21 месяц тюрьмы условно и заплатил штраф в 2 миллиона евро.

– Позиция Национальной налоговой службы различается в этих делах по практически идентичным контрактам, – отметил в интервью sport.es Чоклан.