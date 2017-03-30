Адвокат: "Барселона" хотела обмануть рынок при трансфере Неймара"

Адвокат бразильской инвестиционной компании DIS, которая в 2009 году приобрела 40 процентов прав на нападающего Неймара, Элизео Мартинес заявил, что "Барселона" хотела обмануть рынок, когда купила бразильца у "Сантоса" в 2013 году. DIS обвиняет игрока, его родителей и "Барселону" в том, что официальная сумма перехода игрока в каталонский клуб была занижена.

- "Барселона" хотела подписать Неймара, но не хотела платить деньги, предусмотренные по контракту, избегая конкуренции с другими клубами, заинтересованными в игроке, и быть безнаказанной при нарушении правил ФИФА, - цитирует Marca Мартинеса. - Каталонцы хотели ввести в заблуждение рынок.