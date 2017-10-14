Адриану: "Туран может стать игроком стартового состава "Барселоны"

Бывший защитник "Барселоны" Адриану поддержал полузащитника каталонцев Арду Турана. Турецкий хавбек перебрался в стан сине-гранатовых в 2015 году, но не смог закрепиться в стартовом составе, поэтому в ближайшее время может покинуть команду.

- Я думаю, что у Арды есть возможность стать игроком стартового состава "Барселоны", - цитирует Sky Sports Адриану. - Когда он приехал, он не мог играть в течение шести месяцев из-за санкций CAS. После этого ему было довольно сложно иметь тот же ритм, что и другие. У него также были травмы. Для него это были трудные моменты. Но я думаю, что Арда смог преодолеть все препятствия, и он вернется, чтобы стать игроком, которого мы знаем.