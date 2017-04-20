Адамс будет работать с "Гранадой" только до конца сезона

Главный тренер "Гранады" Тони Адамс подтвердил, что будет работать с командой только до конца текущего сезона. Английский специалист возглавил команду 10 апреля. После 32 туров в ла лиге "Гранада" занимает предпоследнее, 19-е место. В следующем матче команда сыграет с "Севильей" 21 апреля.

– Мне предстоит трудная работа перед тем, как сюда придет испанский тренер, – цитирует Football Espana Адамса. – Нам нечего терять в Севилье, мы продолжим борьбу. "Севилья" – отличная команда. Мы должны быть очень хороши и в защите, и в нападении, если хотим заработать очки.