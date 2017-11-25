Абидаль - Гвардьоле: "Если я не мог говорить по-французски с Анри, почему каталонцы говорили на каталанском?"

Бывший защитник "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал о конфликте с нынешним наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардьолой. Француз выступал под руководством специалиста в период с 2008 по 2012 год.

- У нас были сложные отношения с самого начала, - цитирует Marca Абидаля. - Он подошел и сказал мне: "Прекрати разговаривать с Тьерри Анри по-французски". Я ответил: "Не надо со мной так говорить, я не ребенок. Если я не могу говорить по-французски с Анри, почему каталонцы говорят на каталанском между собой?". Ситуация ухудшилась, напряжение росло. В итоге мне пришлось идти к президенту и объяснять ситуацию.