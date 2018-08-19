Главный тренер "Алавеса" Абелардо Фернандес остался доволен игрой команды в матче чемпионата Испании с "Барселоной" (0:3). Более часа счет в матче не был открыт.

– Мы хорошо защищались, – цитирует AS Абелардо. – Против "Барселоны" всегда приходится обороняться. У соперника были шансы, но Пачеко здорово сыграл. И все же сценарий оказался привычным для "Барселоны". Месси со штрафного открыл счет. После этого мы пропустили еще дважды. И все же я очень доволен. Мы были командой, играли слаженно против сильного соперника. Если будем играть так же, то точно достигнем своих целей.