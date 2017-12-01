Абелардо назначен на должность главного тренера "Алавеса"

Бывший защитник "Барселоны" Абелардо Фернандес возглавил "Алавес", сообщает клубная пресс-служба. Контракт подписан до конца текущего сезона.
На посту главного тренера 47-летний специалист сменил Джанни Де Бьязи, который был уволен в ноябре. "Алавес" занимает последнее место турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав в 13-ти матчах 6 очков.
Напомним, что Абелардо ранее возглавлял хихонский "Спортинг" с 2014 по 2017 год.
🔵⚪🔵 El #Alavés ficha a Abelardo para el banquillo albiazul ➡ https://t.co/lZ13oaVUig ¡Bienvenido, Pitu! #GoazenGlorioso pic.twitter.com/Z9AxFoKW8w– Deportivo Alavés (@Alaves) 1 декабря 2017 г.