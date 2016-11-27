Абелардо Фернандес: "В матчах против "Реала" ты не имеешь права на ошибку"

Главный тренер "Спортинга" Абелардо Фернандес после игры 13-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:2) отметил, что его команда достойно смотрелась против именитого оппонента. Специалист высказал мнение, что против столь грозного клуба нельзя допускать ошибок.

– Ты не имеешь права на ошибку в матчах против "Реала", – цитирует Marca Фернандеса. – Эта команда не проигрывает 30 матчей кряду. Тем не менее, мы достойно смотрелись против такого соперника и с высоко поднятой головой возвращаемся домой.