08:50 | ФУТБОЛ — Испания

Абелардо Фернандес: "В матчах против "Реала" ты не имеешь права на ошибку"

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Главный тренер "Спортинга" Абелардо Фернандес после игры 13-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:2) отметил, что его команда достойно смотрелась против именитого оппонента. Специалист высказал мнение, что против столь грозного клуба нельзя допускать ошибок.

– Ты не имеешь права на ошибку в матчах против "Реала", – цитирует Marca Фернандеса. – Эта команда не проигрывает 30 матчей кряду. Тем не менее, мы достойно смотрелись против такого соперника и с высоко поднятой головой возвращаемся домой.

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