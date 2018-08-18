Абелардо: "Алавес" сделает все, чтобы "Барселоне" не было комфортно"

Главный тренер "Алавеса" Абелардо Фернандес надеется, что его команда даст бой "Барселоне" в матче 1-го тура чемпионата Испании. В сентябре 2016 года "Алавес" побеждал на "Камп Ноу" со счетом 2:1.

– "Барселона" не готова на сто процентов, но и мы тоже, – цитирует AS Абелардо. – И все же мы довольны, что нам выпала такая честь. Постараемся сделать все, чтобы "Барселона" не чувствовала себя комфортно. Жду очень плотной борьбы в нынешнем сезоне.

Что думаю о матчах чемпионата в США? Я не был бы рад такой поездке, но понимаю, что это бизнес.