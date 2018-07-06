9 лет назад Роналду был представлен в качестве игрока "Реала"

Ровно 9 лет назад, 6 июля 2009 года, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" прошла презентация Криштиану Роналду в качестве игрока "Реала". Поприветствовать португальского нападающего на арену в Мадриде пришли 80 тысяч болельщиков.

За это время Роналду провел в составе "королевского клуба" 438 матчей, забив 450 мячей. Вместе с командой он выиграл 15 трофеев, включая 4 кубка Лиги чемпионов. Он четыре раза становился обладателем "Золотого мяча".

Летом появилась информация о том, что Роналду может перейти в "Ювентус". Также в услугах 33-летнего португальца заинтересован "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год.

ON THIS DAY: In 2009, Cristiano Ronaldo was presented to 80,000 fans at the Santiago Bernabéu after signing for Real Madrid.



He's scored 450 goals in 438 games since. 🤩 pic.twitter.com/e4FQuEwZCB – Squawka Football (@Squawka) 6 июля 2018 г.

Черно-белый Роналду. "Ювентус" забирает короля Мадрида себе?