89:88! "Барселона" опередила "Реал" по числу трофеев

"Барселона", 30 апреля досрочно выигравшая чемпионат Испании, довела общее число завоеванных трофеев до 89. Принципиальный соперник команды Эрнесто Вальверде "Реал" уступает по этому показателю каталонцам – у мадридцев 88 различных титулов.
Отметим, что "Барселона" в сезоне-2017/18 не выиграет ни одного кубка, в то время как "Реал" продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов. Таким образом, команда под руководством Зинедина Зидана может не только догнать "Барселону", но и первой в современной истории выиграть главный еврокубковый турнир трижды подряд. Ранее мадридцы в период с 1956 по 1960 год выиграли пять кубков, когда турнир носил название Кубок европейских чемпионов.
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Главные цифры чемпионского матча "Барселоны"
Current score: Barcelona 89-88 Real Madrid– Goal (@goal) 30 апреля 2018 г.
Will @Cristiano and Co. draw level with another Champions League trophy next month? pic.twitter.com/9R2ebseV7x
эстонский армеец
Для "хрюнделей" можно предложить - читай заголовок статьи и умей думать.
00:04
Бомжмясконь Паровозов
"Отметим, что "Барселона" в сезоне-2017/18 не выиграет ни одного кубка..." - а кубок Испании кто выиграл?
23:28 30 апреля
вперёд Спартак!
Главный вопрос КАКИХ "трофеев" у Барселоны больше?)))))))))) Чемпионы Испании: Реал - 33, Барселона - 25; Кубок чемпионов: Реал - 12 (возможно, менее чем через месяц будет 13!), Барселона - 5. По моему, ВСЁ ОЧЕВИДНО и КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ! А по малозначительным "трофеям", возможно и "опередили"...)))))))))))))
23:21 30 апреля