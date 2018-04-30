89:88! "Барселона" опередила "Реал" по числу трофеев

"Барселона", 30 апреля досрочно выигравшая чемпионат Испании, довела общее число завоеванных трофеев до 89. Принципиальный соперник команды Эрнесто Вальверде "Реал" уступает по этому показателю каталонцам – у мадридцев 88 различных титулов.

Отметим, что "Барселона" в сезоне-2017/18 не выиграет ни одного кубка, в то время как "Реал" продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов. Таким образом, команда под руководством Зинедина Зидана может не только догнать "Барселону", но и первой в современной истории выиграть главный еврокубковый турнир трижды подряд. Ранее мадридцы в период с 1956 по 1960 год выиграли пять кубков, когда турнир носил название Кубок европейских чемпионов.

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