23:00 30 апреля | Футбол — Испания

89:88! "Барселона" опередила "Реал" по числу трофеев

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"Барселона", 30 апреля досрочно выигравшая чемпионат Испании, довела общее число завоеванных трофеев до 89. Принципиальный соперник команды Эрнесто Вальверде "Реал" уступает по этому показателю каталонцам – у мадридцев 88 различных титулов.

Отметим, что "Барселона" в сезоне-2017/18 не выиграет ни одного кубка, в то время как "Реал" продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов. Таким образом, команда под руководством Зинедина Зидана может не только догнать "Барселону", но и первой в современной истории выиграть главный еврокубковый турнир трижды подряд. Ранее мадридцы в период с 1956 по 1960 год выиграли пять кубков, когда турнир носил название Кубок европейских чемпионов.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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эстонский армеец

Для "хрюнделей" можно предложить - читай заголовок статьи и умей думать.

00:04

Бомжмясконь Паровозов

"Отметим, что "Барселона" в сезоне-2017/18 не выиграет ни одного кубка..." - а кубок Испании кто выиграл?

23:28 30 апреля

вперёд Спартак!

Главный вопрос КАКИХ "трофеев" у Барселоны больше?)))))))))) Чемпионы Испании: Реал - 33, Барселона - 25; Кубок чемпионов: Реал - 12 (возможно, менее чем через месяц будет 13!), Барселона - 5. По моему, ВСЁ ОЧЕВИДНО и КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ! А по малозначительным "трофеям", возможно и "опередили"...)))))))))))))

23:21 30 апреля

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