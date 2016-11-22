85 процентов болельщиков "Реала" не хотят видеть Бензема в стартовом составе

Нападающий "Реала" Карим Бензема впал в немилость болельщиков команды, которые недовольны самоотдачей француза и его результативностью. Опрос газеты AS показал, что 85 процентов болельщиков мадридцев не хотят видеть форварда в стартовом составе команды не только в ближайшем матче группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга", но и в последующих встречах. Поддержало 28-летнего нападающего 15 процентов респондентов.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забив 5 голов и отдав одну результативную передачу.