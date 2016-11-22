17:27 | ФУТБОЛ — Испания

85 процентов болельщиков "Реала" не хотят видеть Бензема в стартовом составе

0
0
0

Нападающий "Реала" Карим Бензема впал в немилость болельщиков команды, которые недовольны самоотдачей француза и его результативностью. Опрос газеты AS показал, что 85 процентов болельщиков мадридцев не хотят видеть форварда в стартовом составе команды не только в ближайшем матче группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга", но и в последующих встречах. Поддержало 28-летнего нападающего 15 процентов респондентов.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забив 5 голов и отдав одну результативную передачу.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ