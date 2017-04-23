500 голов Месси

Победный гол Лионеля Месси в ворота "Реала" в матче 33-го тура чемпионата Испании стал 500-м в карьере форварда в составе "Барселоны". Из них 343 мяча аргентинец забил в ла лиге, 94 – в Лиге чемпионов, 43 – в Кубке страны, 12 – в Суперкубке Испании. Также на его счету 5 голов в играх клубного чемпионата мира, и 3 – в Суперкубке УЕФА.

Напомним, что "Барселона" победила "Реал" в сегодняшнем класико со счетом 3:2.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"